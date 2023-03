جامعة النجاح الوطنية حاضرة في قمة QS في الكويت

رام الله - دنيا الوطنانطلاقاً من رؤيتها بترسيخ ثقافة الجودة الأكاديمية وتحقيق مستقبل تعليمي ريادي، شاركت جامعة النجاح الوطنية في فعاليات قمة «التعليم العالي نحو مستقبل هادف 2023» تحت عنوان «رؤية لمستقبل هادف» والذي تنظمه مؤسسة QS Higher Education Summit 2023، بحضور رؤساء جامعات وأكاديميين من جامعات ومؤسسات تعليمية إقليمية وعالمية وذلك في الفترة من 10-15 آذار 2023.ومثّل جامعة النجاح الوطنية في فعاليات القمة التي عقدت في حرم جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) في مدينة الكويت كل من الدكتور نضال دويكات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، وأ. سمر أبو مغلي من مكتب العلاقات الدولية، وأ. ديما العاصي من دائرة العلاقات العامة.وتمحورت القمة بشكل رئيسي حول استكشاف الاحتمالات الهادفة التي يمكن للمؤسسات التعليمية أن تتبناها في المنطقة، مثل: إمكانية توفير فرص تعليم وتوظيف جيدة، والإمكانيات القيّمة للتعلم مدى الحياة، والتقدم التدريجي نحو تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تبادل الخبرات حول كيفية السعي نحو خلق نظام من شأنه إثراء نطاق التعليم في مجتمعات الشرق الأوسط على مستوى عالمي، وتطوير مجالات الابتكار والمهارات والتكنولوجيا.وتضمنت القمة عقد جلسات حوارية حول: الاستدامة، والتحديات التي تواجه كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وإدارة سمعة المؤسسة التعليمية وغيرها من المواضيع المختلفة.هذا وجرى عقد جلسات لتبادل الخبرات بين القيادات الأكاديمية والمؤسسات؛ إضافة إلى عقد ورش عمل وأنشطة اجتماعية للمشاركين تناولت موضوعات مختلفة في التعليم العالي.وقد تم اختيار د. نضال دويكات متحدثاً رئيسياً في المؤتمر حيث قدم د. دويكات عرضاً بعنوان، " How Can HELs MENA Region Sustain During Uncertain Circumstances"، والذي أوضح خلاله التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضمان الاستدامة، وأفضل الممارسات التي يجب أن تتبناها مؤسسات التعليم العالي للتكيف مع طرق التعلم الجديدة، وإعطاء الأولوية للتحول الرقمي، وبناء تدفقات إيرادات مرنة ومتنوعة.بدوره أشاد السيد رامي عواد، المدير الإقليمي لمؤسسة (QS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالأداء الأكاديمي والبحثي والريادي المتميز الذي تقدمه جامعة النجاح الوطنية، والذي جعلها في مقدمة الجامعات الفلسطينية، ومن أفضل الجامعات في المنطقة العربية وفقاً للتصنيفات العالمية، وفي مقدمتهم تصنيف ال(QS).كما وشاركت جامعة النجاح الوطنية من خلال مكتب نائب الرئيس للتخطيط والتطوير والجودة في المعرض الذي أقامته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في مركزها الثقافي، حيث تضمن المعرض 27 جناحاً عُرض فيها مشاريع بحثية وهندسية في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وبعض الأعمال الفنية؛ إضافة إلى الأجنحة الأخرى الخاصة بمؤسسة QS والمؤسسات التعليمية الرائدة المشاركة في القمة.وتم تعريف الجامعات والطلبة والشركات والزوار بجامعة النجاح الوطنية وبرامجها الأكاديمية والإنجازات التي حققتها على المستويات المختلفة، ومنها التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي والتي تحتل فيها النجاح مركز الصدارة فلسطينياً ومن أفضلها عربياً، وجرى توزيع نشرات تعريفية عن الجامعة؛ إضافة إلى توزيع هدايا لزوار الزواية الذين تم استقبالهم على مدار ثلاثة أيام، حيث شهدت الزاوية تفاعلاً وإقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات.