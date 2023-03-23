مصرع شاب بحادث سير ذاتي في رام الله

رام الله - دنيا الوطنلقي اليوم شاب يبلغ من العمر (35 عاماً) مصرعه وذلك جراء حادث سير ذاتي تعرض له على طريق جريوت في محافظة رام الله.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن الشاب قد تعرض لحادث سير ذاتي بمركبته التي كان يقودها على طريق جريوت غرب مدينة رام الله الأمر الذي أدى لإصابته بجراح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج حيث أعلن الأطباء عن وفاته.وأكد العقيد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.