أول أيام رمضان.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدتي مادما وبيتا جنوب نابلس، وبيت فوريك شرق المدينة، واعتقلت عدداً من المواطنين، وعاثت بمنازلهم خراباً.وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال نغصت على الفلسطينيين الأجواء الرمضانية، واقتحمت منازلهم في أوقات السحور، واعتقلت من بلدة بيت فوريك الشاب حمدي على خطاطبة".كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين موسى معالي ونادر حمايل من بلدة بيت جنوب نابلس، وقام جنود الاحتلال بتفتيش عدداً من المنازل وتخريب محتوياتها في قرية مادما.وفي مدينة الخليل، طالت اعتقالات الاحتلال الشاب مالك الجعبة ووالده نصري الجعبة، عقب اقتحام منزلهم وتحطيم محتوياته.واعتقلت قوات الاحتلال من منطقة "عيصي" غرب الخليل، الشاب أحمد دنيس، وذلك قرب دوار سيدنا إبراهيم بالمنطقة.