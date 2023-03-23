بكين تعلن إبعاد مدمرة أميركية من بحر جنوب الصين.. وواشنطن ترد





رام الله - دنيا الوطنقال الجيش الصيني إن المدمرة الأميركية (يو إس إس ميليوس) دخلت، اليوم الخميس، بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية في بحر جنوب الصين.وأضاف الجيش، في بيان، أن "مدمرة الصواريخ الموجهة ميليوس عبرت بالقرب من جزر باراسيل، مما يقوض السلام والاستقرار في الممر المائي المزدحم".وأكد البيان أن القوات البحرية والجوية قامت بمراقبة المدمرة الأميركية وفق القانون وأطلقت إنذارات لإبعادها، مشدداً على أن القوات الصينية تحافظ على مستوى عالٍ من التأهب لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادة الصين وأمنها وللحفاظ على الاستقرار في بحر جنوب الصين.وقال المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين، تيان جون لي "ستبقى قوات مسرح العمليات في حالة تأهب قصوى بجميع الأوقات، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في بحر جنوب الصين بحزم"، وفق (الجزيرة نت).من جهتها، وصفت البحرية الأميركية بيان الجيش الصيني بشأن إبعاد المدمرة الأميركية في بحر جنوب الصين بـ"الكاذب والخاطئ".وقالت البحرية في بيان لها، إن المدمرة الأميركية (يو إس إس ميليوس) كانت تقوم بعمليات روتينية ولم يتم إبعادها، مؤكدة أنها ستواصل الإبحار والطيران والعمل أينما سمح القانون الدولي بذلك.وتعمل واشنطن على تعزيز تحالفاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في محاولة لمواجهة نفوذ الصين في بحر جنوب الصين ومضيق تايوان، فيما تسعى بكين إلى تعزيز مطالبها الإقليمية.