كنيست في إسرائيل تصادق على مشروع قانون منع عزل نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنصادقت (كنيست) في إسرائيل صباح اليوم نهائياً "بالقراءتين الثانية والثالثة" على مشروع قانون التعذر (منع عزل نتنياهو)، بأغلبية 61 عضواً.وينص مشروع القانون على أن الإعلان عن تعذر رئيس الوزراء من الاستمرار في أداء مهام منصبه لأسباب صحية ونفسية مشروط بمصادقة ما لا يقل عن 80 عضو (كنيست) على ذلك.يشار إلى أن مشروع القانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، أوفير كاتس، من حزب (ليكود) وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة، من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه، وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر، وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في (كنيست)، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو (كنيست)، وفق ما نقل موقع (عرب 48).وينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.