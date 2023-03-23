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تفاصيل طقس فلسطين في أول أيام شهر رمضان
طقس فلسطين جو غائم في أول أيام رمضان
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس فلسطين لهذا الأسبوع، حيث يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا الى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة يكون طقس فلسطين غائما جزئيا الى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين يوم السبت، فتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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