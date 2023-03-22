أول تعليق من حماس على قرار الأسرى تعليق الإضراب

باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، للحركة الوطنية الأسيرة الإنجاز الذي حققته في معركتها ضد العقوبات التي فرضتها ما يسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية.





وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: "مرة أخرى تنتصر إرادة الأسرى في معركة الكرامة وانتزاع الحقوق".





وأكد بأن "الانتصار الكبير سيكون بكسر القيد عن الأسرى واطلاق سراحهم في صفقات تبادل، فهذه القضية على رأس أولويات حركة حماس والمقاومة".





ودعت حماس، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى الاستمرار في دعم وإسناد الاسرى وقضيتهم العادلة، فمعركة الأسرى لن تنتهي إلا بحريتهم الكاملة.

رام الله - دنيا الوطن