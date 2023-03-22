"التعليم العالي" تُنظّم دورةً تدريبية متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية

رام الله - دنيا الوطننظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي، وبرعاية الوزير أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، دورةً تدريبيّة متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية.واستمرت الدورة، التي قدمّها أ. د. أحمد عمرو من جامعة القدس، على مدار يومين متتاليين، واستفاد منها عدد من الباحثين في مؤسسات التعليم العالي والباحثين الفلسطينيين عموماً.من جانبه، أكد وكيل الوزارة د. بصري صالح الحرص دعم وتعزيز وبوتقة البحث العلمي، وتجميع جهود الباحثين الفلسطينيين، والتركيز على البحث التطبيقي المنتج، مشيراً إلى عمل الوزارة على إعداد وثيقة الأولويات الوطنية البحثية، وبذل كل جهد ممكن للارتقاء بواقع البحث العلمي في فلسطين.ولفت صالح إلى أن الوزارة أنشأت صندوقاً للبحث العلمي وتطوير الجودة، وكذلك الشبكة البحثية الوطنية؛ ويجري العمل على ربطها بالشبكة العربية للبحث والتعلّم (آسرن) والشبكات البحثية الدولية، إضافةً لتعزيز التعاون البحثي على المستوى الدولي.من جانبه، قال مدير عام التطوير والبحث العلمي د. شاهر زيود إن هذا التدريب يُركّز على إعداد المنشورات البحثية وفق أسس علمية سليمة ودقيقة.وأشار زيود إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز البحث العلمي المُنسجم مع الأولويات الوطنية البحثية، لافتاً إلى أن الوزارة تُطلق باستمرار مسابقاتٍ وجوائز بحثية من شأنها تحفيز الباحثين لتقديم المزيد من الأبحاث المميزة.وفي ختام التدريب؛ تم توزيع الشهادات على الباحثين المشاركين.