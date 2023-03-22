شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تُنظّم دورةً تدريبية متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية

"التعليم العالي" تُنظّم دورةً تدريبية متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية
رام الله - دنيا الوطن
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي، وبرعاية الوزير أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، دورةً تدريبيّة متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية.

واستمرت الدورة، التي قدمّها أ. د. أحمد عمرو من جامعة القدس، على مدار يومين متتاليين، واستفاد منها عدد من الباحثين في مؤسسات التعليم العالي والباحثين الفلسطينيين عموماً.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة د. بصري صالح الحرص دعم وتعزيز وبوتقة البحث العلمي، وتجميع جهود الباحثين الفلسطينيين، والتركيز على البحث التطبيقي المنتج، مشيراً إلى عمل الوزارة على إعداد وثيقة الأولويات الوطنية البحثية، وبذل كل جهد ممكن للارتقاء بواقع البحث العلمي في فلسطين.

ولفت صالح إلى أن الوزارة أنشأت صندوقاً للبحث العلمي وتطوير الجودة، وكذلك الشبكة البحثية الوطنية؛ ويجري العمل على ربطها بالشبكة العربية للبحث والتعلّم (آسرن) والشبكات البحثية الدولية، إضافةً لتعزيز التعاون البحثي على المستوى الدولي.

من جانبه، قال مدير عام التطوير والبحث العلمي د. شاهر زيود إن هذا التدريب يُركّز على إعداد المنشورات البحثية وفق أسس علمية سليمة ودقيقة.

وأشار زيود إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز البحث العلمي المُنسجم مع الأولويات الوطنية البحثية، لافتاً إلى أن الوزارة تُطلق باستمرار مسابقاتٍ وجوائز بحثية من شأنها تحفيز الباحثين لتقديم المزيد من الأبحاث المميزة.

وفي ختام التدريب؛ تم توزيع الشهادات على الباحثين المشاركين.


أخبار ذات صلة

أول تعليق من حماس على قرار الأسرى تعليق الإضراب

أول تعليق من حماس على قرار الأسرى تعليق الإضراب

الأسرى في سجون الاحتلال يقررون تعليق الإضراب

الأسرى في سجون الاحتلال يقررون تعليق الإضراب

بكدار يوقع اتفاقية تأهيل وتطوير أقسام مستشفى يطا الحكومي بنحو 1.4 مليون دولار

بكدار يوقع اتفاقية تأهيل وتطوير أقسام مستشفى يطا الحكومي بنحو 1.4 مليون دولار

&quot;التعليم العالي&quot; تُنظّم دورةً تدريبية متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية

"التعليم العالي" تُنظّم دورةً تدريبية متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية

هيئة الأسرى: الأسيران حلاوة وجعافرة يواجهان إهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: الأسيران حلاوة وجعافرة يواجهان إهمال طبي متعمد

المالكي يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الزيمبابوي

المالكي يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الزيمبابوي

رأفت يدعو لتكثيف حملة التضامن مع الأسرى وإسناداً لإضرابهم خلال رمضان

رأفت يدعو لتكثيف حملة التضامن مع الأسرى وإسناداً لإضرابهم خلال رمضان

الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري

الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكدار يوقع اتفاقية تأهيل وتطوير أقسام مستشفى يطا الحكومي بنحو 1.4 مليون دولار

بكدار يوقع اتفاقية تأهيل وتطوير أقسام مستشفى يطا الحكومي بنحو 1.4 مليون دولار

&quot;التعليم العالي&quot; تُنظّم دورةً تدريبية متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية

"التعليم العالي" تُنظّم دورةً تدريبية متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية

هيئة الأسرى: الأسيران حلاوة وجعافرة يواجهان إهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: الأسيران حلاوة وجعافرة يواجهان إهمال طبي متعمد

المالكي يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الزيمبابوي

المالكي يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الزيمبابوي

رأفت يدعو لتكثيف حملة التضامن مع الأسرى وإسناداً لإضرابهم خلال رمضان

رأفت يدعو لتكثيف حملة التضامن مع الأسرى وإسناداً لإضرابهم خلال رمضان

الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري

الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري

نقابة الصحفيين تشيد بعودة الصحفي علاوي لـDW وتثمن جهود السفير عرفة

نقابة الصحفيين تشيد بعودة الصحفي علاوي لـDW وتثمن جهود السفير عرفة

غزة: النائب العام ووكيل وزارة الاقتصاد يناقشان آليات ضبط الحالة الاقتصادية خلال رمضان

غزة: النائب العام ووكيل وزارة الاقتصاد يناقشان آليات ضبط الحالة الاقتصادية خلال رمضان

منوعات

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج "رامز نيفر إند"

أحلام تخرج عن صمتها وترد على متابع زعم الزواج منها

أحلام تخرج عن صمتها وترد على متابع زعم الزواج منها

طالع: مسلسلات رمضان 2023 المعروضة على المنصات الإلكترونية المدفوعة

طالع: مسلسلات رمضان 2023 المعروضة على المنصات الإلكترونية المدفوعة

شاهد: استقبال غير متوقع من عائلة نانسي عجرم لها بعد غيابها 20 يوماً

شاهد: استقبال غير متوقع من عائلة نانسي عجرم لها بعد غيابها 20 يوماً

تفاصيل اجتماع ويجز مع نقيب الفنانين مصطفى كامل

تفاصيل اجتماع ويجز مع نقيب الفنانين مصطفى كامل

مسلسل &quot;ابتسم أيها الجنرال&quot;.. كواليس السلطة كما لم تُعرض من قبل

مسلسل "ابتسم أيها الجنرال".. كواليس السلطة كما لم تُعرض من قبل

شاهد: كيف احتفلت حلا شيحة بعيد الأم؟

شاهد: كيف احتفلت حلا شيحة بعيد الأم؟

مشاهدات برومو &quot;رامز نيفر إند&quot; تقفز إلى رقم قياسي خلال 24 ساعة

مشاهدات برومو "رامز نيفر إند" تقفز إلى رقم قياسي خلال 24 ساعة

أول ظهور للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد أنباء انفصالها

أول ظهور للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد أنباء انفصالها

بالصور: دموع شاكيرا في نيويورك تتصدر الترند

بالصور: دموع شاكيرا في نيويورك تتصدر الترند

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

علق على عملية مجدو.. نصر الله يوجه رسالة شديدة لإسرائيل

علق على عملية مجدو.. نصر الله يوجه رسالة شديدة لإسرائيل

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال من عمّان

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال من عمّان