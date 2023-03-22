شؤون فلسطينية

ائتلاف أمان يشدّد على تمكين القضاء وحمايته من تدخلات السلطة التنفيذية

رام الله - دنيا الوطن
تابع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) القرار الرئاسي بتشكيل لجنة خاصة لتطوير قطاع العدالة لدراسة واقع قطاع العدالة في فلسطين والإشكاليات والخلافات بين مكوّناته، ويحذر من الخطورة البالغة المنطوية على إحداث تغييرات عديدة على مدار السنوات الخمس الماضية تمثلت في تشكيل مجلس القضاء الانتقالي ومن ثم مجلس القضاء الأعلى، وإجراء عدة تعديلات على القوانين الناظمة لعمل الجهاز القضائي بما فيها فصل القضاء الإداري عن القضاء النظامي بإنشاء المحاكم الإدارية.

ويرى ائتلاف أمان أنّ تكرار تشكيل اللجان لإصلاح القضاء الفلسطيني التي بدأت منذ العام 2005 بإنشاء اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل في العام 2005، ومن ثم اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة في العام 2017، وتقديم العديد من التوصيات بالإضافة إلى التوصيات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني منذ العام 2011، لإصلاح قطاع العدالة وحل الأزمات مع الأطراف ذات العلاقة، لم يساعد في النهوض بالجهاز القضائي بسبب عدم تمكينه من توفير متطلبات العمل، وحمايته من تدخلات السلطة السياسية والأمنية. الأمر الذي لا يشير إلى وجود إرادة جادة لتمكين السلطة القضائية واستقلالها.

يؤكد الائتلاف أنّ استمرار تعطيل الحياة الديمقراطية بالامتناع عن إجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) أدّى إلى منع إعمال مبدأ فصل السلطات وأضعفت سلطة واستقلالية السلطة القضائية ودورها في الرقابة على السلطات السياسية، وأتاح المجال إلى تدخل السلطة السياسية والأمنية في أعمال الجهاز القضائي.

يرى ائتلاف أمان أنّ أيّة مبادرات أو توصيات لا تضمن تمكين القضاء الفلسطيني بتعزيز قدراته بالكوادر البشرية الفنية والإدارية وبإتاحة الإمكانيات المادية واللوجستية، وحماية السلطة القضائية من تدخلات السلطة السياسية والأمنية لن تحل بشكل جذري الإشكاليات المرتبطة بأركان العدالة، ولن تحقق استقلالية القضاء والفصل المتوازن بين السلطات.

يطالب الائتلاف بضرورة وجود حوار مجتمعي لوقف حالة التدهور والنزيف المستمر في أكثر من قطاع رسمي إضافة إلى قطاع العدالة والقضاء، مؤكدًا، أنّه لا أمل بإصلاح القضاء إذا لم يكن هناك نظام سياسي ديموقراطي تعددي ومجلس تشريعي فعاّل لمساءلة الأطراف التي لا تلتزم وتحترم مبدأ سيادة القانون.

 

أخبار ذات صلة

أول تعليق من حماس على قرار الأسرى تعليق الإضراب

أول تعليق من حماس على قرار الأسرى تعليق الإضراب

الأسرى في سجون الاحتلال يقررون تعليق الإضراب

الأسرى في سجون الاحتلال يقررون تعليق الإضراب

بكدار يوقع اتفاقية تأهيل وتطوير أقسام مستشفى يطا الحكومي بنحو 1.4 مليون دولار

بكدار يوقع اتفاقية تأهيل وتطوير أقسام مستشفى يطا الحكومي بنحو 1.4 مليون دولار

&quot;التعليم العالي&quot; تُنظّم دورةً تدريبية متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية

"التعليم العالي" تُنظّم دورةً تدريبية متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية

هيئة الأسرى: الأسيران حلاوة وجعافرة يواجهان إهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: الأسيران حلاوة وجعافرة يواجهان إهمال طبي متعمد

المالكي يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الزيمبابوي

المالكي يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الزيمبابوي

رأفت يدعو لتكثيف حملة التضامن مع الأسرى وإسناداً لإضرابهم خلال رمضان

رأفت يدعو لتكثيف حملة التضامن مع الأسرى وإسناداً لإضرابهم خلال رمضان

الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري

الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكدار يوقع اتفاقية تأهيل وتطوير أقسام مستشفى يطا الحكومي بنحو 1.4 مليون دولار

بكدار يوقع اتفاقية تأهيل وتطوير أقسام مستشفى يطا الحكومي بنحو 1.4 مليون دولار

&quot;التعليم العالي&quot; تُنظّم دورةً تدريبية متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية

"التعليم العالي" تُنظّم دورةً تدريبية متقدّمة في كتابة المنشورات البحثية

هيئة الأسرى: الأسيران حلاوة وجعافرة يواجهان إهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: الأسيران حلاوة وجعافرة يواجهان إهمال طبي متعمد

المالكي يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الزيمبابوي

المالكي يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الزيمبابوي

رأفت يدعو لتكثيف حملة التضامن مع الأسرى وإسناداً لإضرابهم خلال رمضان

رأفت يدعو لتكثيف حملة التضامن مع الأسرى وإسناداً لإضرابهم خلال رمضان

الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري

الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري

نقابة الصحفيين تشيد بعودة الصحفي علاوي لـDW وتثمن جهود السفير عرفة

نقابة الصحفيين تشيد بعودة الصحفي علاوي لـDW وتثمن جهود السفير عرفة

غزة: النائب العام ووكيل وزارة الاقتصاد يناقشان آليات ضبط الحالة الاقتصادية خلال رمضان

غزة: النائب العام ووكيل وزارة الاقتصاد يناقشان آليات ضبط الحالة الاقتصادية خلال رمضان

منوعات

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج "رامز نيفر إند"

أحلام تخرج عن صمتها وترد على متابع زعم الزواج منها

أحلام تخرج عن صمتها وترد على متابع زعم الزواج منها

طالع: مسلسلات رمضان 2023 المعروضة على المنصات الإلكترونية المدفوعة

طالع: مسلسلات رمضان 2023 المعروضة على المنصات الإلكترونية المدفوعة

شاهد: استقبال غير متوقع من عائلة نانسي عجرم لها بعد غيابها 20 يوماً

شاهد: استقبال غير متوقع من عائلة نانسي عجرم لها بعد غيابها 20 يوماً

تفاصيل اجتماع ويجز مع نقيب الفنانين مصطفى كامل

تفاصيل اجتماع ويجز مع نقيب الفنانين مصطفى كامل

مسلسل &quot;ابتسم أيها الجنرال&quot;.. كواليس السلطة كما لم تُعرض من قبل

مسلسل "ابتسم أيها الجنرال".. كواليس السلطة كما لم تُعرض من قبل

شاهد: كيف احتفلت حلا شيحة بعيد الأم؟

شاهد: كيف احتفلت حلا شيحة بعيد الأم؟

مشاهدات برومو &quot;رامز نيفر إند&quot; تقفز إلى رقم قياسي خلال 24 ساعة

مشاهدات برومو "رامز نيفر إند" تقفز إلى رقم قياسي خلال 24 ساعة

أول ظهور للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد أنباء انفصالها

أول ظهور للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد أنباء انفصالها

بالصور: دموع شاكيرا في نيويورك تتصدر الترند

بالصور: دموع شاكيرا في نيويورك تتصدر الترند

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

علق على عملية مجدو.. نصر الله يوجه رسالة شديدة لإسرائيل

علق على عملية مجدو.. نصر الله يوجه رسالة شديدة لإسرائيل

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال من عمّان

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال من عمّان