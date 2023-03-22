هيئة الأسرى: الأسيران حلاوة وجعافرة يواجهان إهمال طبي متعمد





وقبل 6 سنوات أجرى فحص وتبين ان هناك مشكلة في الصمام إلا ان ادارة المعتقل لا تكترث له، وبالرغم من وضعه الصحي الصعب تعمد سلطات الاحتلال ومنذ 17 عاماً بتصنيفه اسير خطير(سغاف) ويمارس بحقه تشديدات صعبة دون أي مبرر وخصوصاً بعد التشديد الأخير بعد عملية (نفق الحرية) حيث تقوم ادارة المعتقل بنقله كل 4 أشهر ويعاني أثناء نقله بالبوسطة كثيراً.



يذكر أن حلاوة معتقل بتاريخ 12/12/2005م، ومحكوم عليه مدى الحياة أربعة مؤبدات و40 عاماً.



بينما يتعرض الأسير أحمد جعافرة (57 عاماً) ، الى اهمال طبي متعمد من قبل ادارة سجون الاحتلال، حيث يعاني من مشاكل عدة وأوجاع في الظهر(دسك)، اضافة الى مشكلة الجيوب المزمنة حيث ينتظر منذ أربعة أعوام اجراء عملية للجيوب، إلا ان ادارة السجن تماطل بذلك.



الجدير ذكره أن جعافرة معتقل منذ 14/6/2004. ومحكوم عليه مدى الحياة (مؤبدين و40 عاماً.



وحمّلت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى، وطالبت كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى.



رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، بعد زيارة محاميها يوسف متيا لمعتقل رامون عن حالتين مرضيتين يحتجزان في السجن وهما: حالة الأسير شادي حلاوة "40" عاماً، من مخيم جباليا/غزة، والذي يعاني من مشاكل صحية متعددة في الكبد والكلى والأعصاب، ويعيش على المسكنات التي لا تساهم في التخفيف من الأمراض التي تغزو جسده، كما ويعاني من مشكلة صمامات في القلب حيث قام بتركيب دعامة للقلب عام 2006.