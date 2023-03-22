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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن
منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها ورفضها الشديدين قيام وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش باستخدام خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأرض الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العنصرية التي ينكر فيها وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه المشروعة.

واعتبرت ذلك استهتارا بالحقائق التاريخية الراسخة، وانتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية، فضلا عن كونها تشكل تحريضا سياسياً.

وأكدت المنظمة دعمها المطلق لسيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه، ومجددة في الوقت نفسه وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل استعادة كل حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في الاستقلال وتقرير المصير وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. 

كما دعت المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذه الادعاءات الاسرائيلية العنصرية الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار، وتدفع باتجاه التصعيد.

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