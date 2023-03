المالكي يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الزيمبابوي

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بعمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، والمبادئ المشتركة والجهد التاريخي في محاربة نظام الفصل العنصري والاستعمار.





وأكّد على أنه ومن أولويات تواجد الوفد الفلسطيني الرسمي في زيمبابوي هو التعرّف على احتياجات زيمبابوي في المجالات التنموية المختلفة والاتفاق كذلك على خطط عمل مشتركة قصيرة، متوسطة وطويلة الامد بالاعتماد على الخبرات والكفاءات الفلسطينية المميزة والمنافسة والتي توفرها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين بما يقود إلى تعزيز العلاقات الثنائية، كما تم البحث في تأسيس لجنة عمل برلمانية فلسطينية زيمبابوية مشتركة.



وأوضح المالكي أهمية البحث عن فرص تعاون جديدة بين البلدين في مجالات متعددة منها قطاع الأعمال والتطوير التنموي وبناء القدرات والاعلام والتعليم.



من جانبه، رحّب شامو بالوزير المالكي والوفد المرافق له، وشكر فلسطين حكومةً وشعباً على دعمها وتضامنها المتواصل مع زيمبابوي وتقديمها برامج بناء قدرات فردية ومؤسساتية في عدة قطاعات منها الاعلام والصحة والزراعة من خلال برامج الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، وقال أنه يتطلّع لفرص التعاون الجديدة، وتكثيف الزيارات الرسمية بين البلدين الشقيقين لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات.





وثمّن رفض دولة فلسطين للعقوبات غير القانونية المفروضة على زيمبابوي.



كما أكّد شامو على أهمية تحديد أفق تعاون جديدة وعلى جاهزية زيمبابوي لتوقيع مذكرات التفاهم في عدة مجالات خلال هذه الزيارة، والشروع في تعميق العلاقات الثنائية.





وأضاف أن القضية الفلسطينية هي أيضاً قضية زيمبابوي، وأن جمهورية زيمبابوي لن تتنازل عن موقفها الداعم لفلسطين.

