شؤون فلسطينية

رأفت يدعو لتكثيف حملة التضامن مع الأسرى وإسناداً لإضرابهم خلال رمضان

رأفت يدعو لتكثيف حملة التضامن مع الأسرى وإسناداً لإضرابهم خلال رمضان
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
دعا صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إلى اعتبار شهر رمضان المبارك مناسبة لتكثيف حملة التضامن مع أسرانا البواسل في سجون الاحتلال خاصة على ضوء الإضراب الذي سيبدؤونه يوم غد الخميس والذي يصادف حلول أول أيام الشهر الفضيل.

جاء ذلك ردا على سلسلة الإجراءات التعسفية التي اتخذها المجرم بن غفير بحقهم وعلى جملة الإجراءات العقابية والمنافية لأبسط حقوق الانسان والمعايير الدولية والتي بدأتها مصلحة سجون الاحتلال اليوم الأربعاء بأمر منه لكسر إرادة الأسرى بعد 37 يوما من عصيانهم ضد هذه الإدارة الإرهابية.

وقال رأفت: إن كسب الأسرى لمعركة الأمعاء الخاوية التي سيبدؤونها غدا الخميس حلقة مهمة على طريق كسر كل الإجراءات التعسفية التي أعلن عنها المجرم بن غفير ومعه جملة الإجراءات العدوانية التي اتخذتها حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه وحقوقه، وعلى جميع قطاعات شعبنا وقواه وفصائله ومؤسساته التوحد والانخراط في فعاليات إسناد الأسرى لتقصير مدة معركتهم وفترة معاناتهم وتضحياتهم ومن أجل حسم هذه المعركة لصالح الكل الفلسطيني.

وتوجه رأفت بتهنئة أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والذي يحل هذا العام في ظل تصعيد عدواني إسرائيلي غير مسبوق، وشدد على أن كل أشكال هذا العدوان لن تخيف شعبنا ولن تنال من عزيمته ولا إصراره على المضي قدما في درب النضال من أجل استعادة حقوقه الوطنية وعلى رأسها حقه في السيادة والاستقلال الناجز والعودة.

ودعا الأمين العام لـ (فدا) في ختام بيانه إلى استلهام معاني الرحمة والتسامح التي تسم شهر رمضان المبارك من خلال الابتعاد عن الخلافات الداخلية وعبر تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وعن طريق إطلاق مختلف مبادرات التضامن والتكافل والتكاتف الشعبي سيما مع عائلات الشهداء والأسرى والجرحى والعائلات المهمشة.

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