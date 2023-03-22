الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن النائب المقدسي في المجلس التشريعي، المنحل، المبعد إلى رام الله، محمد أبو طير، بعد قضاء نحو 20 شهراً في سجون الاحتلال.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب الشيخ محمد أبو طير (71 عامًا) في الأول من تموز/يوليو العام الماضي 2021 بعد اقتحام إحدى البنايات السكنية في قرية دار صلاح قرب بيت لحم، وحولته للاعتقال الإداري، وجددت له الاعتقال الإداري أكثر من مرة.وجاء اعتقال النائب أبو طير بعد أقل من 4 أشهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد أن أمضى عشرة شهور في السجون إداريًّا.