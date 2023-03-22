نتنياهو: لا ننوي إقامة مستوطنات جديدة شمال الضفة

رام الله - دنيا الوطنقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إلغاء بنود من قانون "فك الارتباط"، يضع حداً لقانون تمييزي ومهين يحظر على اليهود العيش في مناطق شمال الضفة.وزعم أن هذه المناطق "جزء من وطننا التاريخي"، مشيراً إلى أنه "مع ذلك لا ننوي إقامة مستوطنات جديدة هناك".يشار إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين، أدانت التصريح الذي أدلى به نتنياهو بشأن تداعيات التفاصيل التي ادخلت على ما بات يعرف بـ "قانون الانفصال".وأكدت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن ما قاله نتنياهو دليل آخر على عقليته الاستعمارية العنصرية والتوسعية، ويصب في نبع تصريحات وزيره الفاشي سموتريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.وقالت: إن موقف نتنياهو اعتراف رسمي بضم الضفة الغربية المحتلة، وممارسة أبشع أشكال "أبرتهايد" والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني، مستخفا بردود الفعل الأميركية والدولية العارمة على إقرار الكنيست للتعديلات على "قانون الانفصال".وأضافت الخارجية أن مواقف نتنياهو وسموتريتش وأمثالهما من المتطرفين، هي وجهان لعملة الاستعمار العنصري الواحدة.