البرغوثي: أفعال الحكومة الإسرائيلية تؤكد استهتارها باجتماع شرم الشيخ





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن من بين هذه القرارات، نفي وزير المالية الفاشي بتسلئيل سموتريتش وجود الشعب الفلسطيني، تبني سموتريتش لضم الأردن وكامل فلسطين وأجزاء من سوريا لإسرائيل دون أي اعتراض من رئيس الحكومة الإسرائيلية، قرار (كنيست) إعادة بناء 4 مستعمرات أخليت عام 2005 وإعادة المستعمرين المستوطنين إليها.



ومن بينها أيضاً، الاستمرار في بناء 9 مستعمرات و10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، تصعيد حملة القمع ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الاستمرار في إجراءات تمرير حكم الإعدام وسحب الجنسية من الفلسطينيين.



وأضاف البرغوثي أن مجمل هذه الأفعال بما في ذلك تنصل الحكومة سابقا من قرارات اجتماع العقبة تؤكد أنها لن تردع بالبيانات والإدانات بل بمقاطعتها وفرض العقوبات عليها بدل مواصلة الاجتماعات معها.



وقال: إن الولايات المتحدة تحديدا مطالبة الآن بفرض إجراءات عقابية على حكومة إسرائيل التي تستخف بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة و حتى بقرارات الاجتماعات التي تعقد معها.



رام الله - دنيا الوطنقال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن أفعال الحكومة الفاشية الإسرائيلية، أكدت بعد اجتماع شرم الشيخ استهتارها التام بالاجتماع وقراراته، وتعمد توجيه الإهانات للمشاركين فيه من خلال سلسلة من الخطوات والقرارات.