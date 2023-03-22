شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تشيد بعودة الصحفي علاوي لـDW وتثمن جهود السفير عرفة

نقابة الصحفيين تشيد بعودة الصحفي علاوي لـDW وتثمن جهود السفير عرفة
نقابة الصحفيين تشيد بعودة الصحفي علاوي لـDW
رام الله - دنيا الوطن
أشادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين برفض محكمة العدل  الألمانية، قرار طرد الصحفي الفلسطيني زاهي علاوي من عمله في شبكة (دوتشه فيليه) الإعلامية الألمانية، بعد نحو عام على قرار فصله بحجة "معاداة الساميّة". 

وجاء في بيان صحفي للنقابة أن قرار المحكمة الألمانية محط احترام وتقدير كونه أنصف الصحفي علاوي الذي تعرض لظلم واجحاف واستهداف من جماعات الضغط الصهيونية التي تمارس الإرهاب والحرب على الرواية الفلسطينية. 

كما أشادت النقابة ببيانها بالجهود التي بذلها السفير الفلسطيني في ألمانيا ليث عرفة ووقفته المخلصة مع الزميل علاوي .

وطالب بيان النقابة المحكمة الألمانية بانصاف كافة الزملاء الفلسطينيين والعرب الذين تعرضوا للاستهداف وتم طردهم من قبل مؤسسة "DW".

واختتم بيان النقابة بدعوة الجهات الحكومية الفلسطينية الرسمية ممثلة بوزارة الاعلام باتخاذ خطوات جادة بحق  اي مؤسسة اعلامية اجنبية او عربية تمارس الاجحاف والاستهداف لاي صحفي فلسطيني .

وأعلن الصحفي علاوي على صفحته في (فيسبوك) إعادته الى عمله في المؤسسة الألمانية.

وكتب:" بعد أكثر من عام أعود للعمل في مؤسسة DW. محكمة العمل رفضت قرار الطرد الذي جاء بحجة العداء للسامية! شعور غريب ولكنه انتصار للحق… شكرا لكل من وقف بجانبي طيلة الأشهر الماضية".

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