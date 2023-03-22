غزة: النائب العام ووكيل وزارة الاقتصاد يناقشان آليات ضبط الحالة الاقتصادية خلال رمضان





رام الله - دنيا الوطنناقش النائب العام، بغزة، المستشار، د. محمد النحال، في مكتبه، مع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، الخطة المُعدّة لضبط الحالة الاقتصادية خلال شهر رمضان المبارك، وآليات تنفيذ بنودها، نحو متابعة الأسواق المحلية وحماية المستهلك، بمحاربة الغش التجاري، واحتكار السلع، واستغلال حاجات المواطنين، وضبط الأسعار، ومتابعة وضبط التجار المخالِفين، والاتجار بالمفرقعات بشتى أنواعها.وأكد الطرفان خلال الاجتماع، أن المنظومة القضائية والحكومية تتابعان بشكل متكامل كافة الإجراءات بالخصوص، وتعملان جنباً إلى جنب لتثبيت حالة الأمن والطمأنينة والسكينة العامة لدى المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.