دولي

أكسيوس: إدارة بايدن حاولت تأجيل الأزمة مع إسرائيل لكن التطورات أجبرتها

أكسيوس: إدارة بايدن حاولت تأجيل الأزمة مع إسرائيل لكن التطورات أجبرتها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (أكسيوس) إن إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، حاولت تأجيل الخلاف والأزمة مع إسرائيل لكن الظروف والتطورات أجبرتها على ذلك.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن خطوة الإدارة الأميركية باستدعاء السفير الإسرائيلي كان نتيجة تصريحات وزير المالية الأخيرة تجاه الفلسطينيين، ومسألة الإصلاح القضائي.

ولفت الموقع، مساء اليوم الأربعاء، بحسب المسؤولين الأمريكيين، أن إدارة بايدن كانت تتوقع حدوث أزمة مع الحكومة الإسرائيلية في وقت ما وحاولت تأجيلها قدر الإمكان.

وأضاف أن إدارة بادين كانت تفضل عدم المواجهة مع إسرائيل حالياً من أجل التنسيق ضد إيران وتعزيز اتفاقات التطبيع.

من جانب آخر، نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن إسرائيل أبلغت واشنطن ودولا غربية عزمها ضرب إيران إذا خصبت يورانيوم فوق مستوى 60%.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق اليوم، إنه من "المهم مضاعفة خطوات خفض التصعيد لأن استمرار دوامة العنف ليس في مصلحة إسرائيل أو الفلسطينيين".

وأوضح بلينكن ان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي أبديا رغبتهما في خفض التصعيد ويريدان دعمنا للتوصل إلى فترة هدوء.

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