شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يترأس اجتماع مجموعة عمل القطاع الزراعي

وزير الزراعة يترأس اجتماع مجموعة عمل القطاع الزراعي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقد بمقر وزارة الزراعة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، اجتماع لمجموعة عمل القطاع الزراعي، وتناول الاجتماع بحث القضايا الزراعية المشتركة والأولويات الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حسب التوجهات الحكومية الفلسطينية.

ورحب وزير الزراعة رياض عطاري في كلمته الافتتاحية بأعضاء مجموعة عمل القطاع الزراعي ووممثل نائب مجموعة العمل الزراعي- رئيس التعاون الإسباني لدى فلسطين خبسوس تومي، والشركاء الدوليين والمحليين مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود والتعاون مع جميع الشركاء لتنمية وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني.

وتناول عطاري واقع القطاع الزراعي في ظل سياسات الاحتلال العدوانية واستهدافه للمزارعين واراضيهم والتضييق عليهم، وتحدث عن آفاق تطوير وتنمية القطاع الزراعي وخاصة في مجال تطوير البنى التحتية والموارد الطبيعية والتسويق ودعم جهود وزارة الزراعة في تشغيل الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي وتفعيل مؤسسة الاقراض الزراعي والتامين الزراعي.

من جهته، أكد تومي على التطور الملحوظ في العمل المشترك بين وزارة الزراعة ومجموعة الممولين في إطلاق البرامج والمشاريع المشتركة مشددا على استمرارية الدعم المقدم من جانب الممولين الأوروبيين في الجانب الزراعي، كما تناول الصعوبات التي يواجهها المزارع الفلسطيني من حيث تكثيف الاحتلال لمصادرة الأراضي وإعاقة التنمية، مشيراً إلى أهمية تكثيف الدعم المقدم لدعم صمود المزارعين.

وجرى خلال اللقاء تقديم عدة عروض تناول العرض الأول واقع قطاع الموارد الطبيعية في فلسطين (إنجازات، تحديات، أولويات) تم تقديمه من قبل قطاع الموارد الطبيعية ممثلا بالمهندسة ابتسام أبو الهيجاء، أما العرض الثاني فتم تقديمه من قبل التعاون الإسباني حول إسهامات الممولين في تطوير قطاع الأراضي والمياه والعرض الثالث تم تقديمة من قبل مدير عام التخطيط والسياسات م. حسن اشقر حول تحديث الاستراتيجية والخطة الوطنية، المشاريع ذات الأولوية ، الخطة المؤسسية، والاستراتيجيات العامة.

وتم خلال اللقاء فتح نقاش حول واقع القطاع الزراعي الفلسطيني وسبل دعمه وتطويره ومناقشة العروض التي تم تقديمها والمخرجات والنتائج التي يمكن البناء عليها لتطوير القطاع الزراعي ووضع التدخلات اللازمة.

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