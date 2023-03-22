علق على عملية مجدو.. نصر الله يوجه رسالة شديدة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنوجه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الأربعاء، رسالة تحذير شديدة للاحتلال الإسرائيلي.وقال نصر الله في خطاب له: "إنّ أي اعتداء إسرائيلي على لبنان وعلى أي منطقة أو شخصية لبنانية كانت أو غير لبنانية سيؤدي إلى رد من جانب المقاومة".وأضاف: "شن إسرائيل حربًا على لبنان قد يؤدي لمعركة في كل المنطقة وسنرد سريعًا على أي اعتداء "، لافتاً إلى أنّ الحادثة التي جرت الأسبوع الماضي على الحدود مع فلسطين المحتلة أربكت الاحتلال.وتابع نصر الله: "إنّ صمت حزب الله بشأن الحادثة هو جزء من إدارته للمعركة مع إسرائيل فليحقق الإسرائيليون حول ما حدث وعندما يصلون إلى النتائج يبنى على الشيء مقتضاه".وأكمل: "إنّ حزب الله ليس معنياً في التعليق على كل ما يحدث وأقول لوزير جيش الاحتلال "بلط البحر" وليفعل ما يريد والتهديد لا يقدم ولا يؤخر إسرائيل اليوم مأزومة ولم يمر الكيان في تاريخه بهذا الكم من اليأس والإحباط والوهن".