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غنيم: مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة للدفاع عن حقوقنا المائية

غنيم: مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة للدفاع عن حقوقنا المائية
غنيم
رام الله - دنيا الوطن
شارك رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم ورياض منصور رئيس بعثة فلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والذي بدأ أعماله اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت شعار "تسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وهو نفس الشعار الذي حمله يوم المياه العالمي والذي يصادف اليوم.

وسيركز المؤتمر في أعماله على جميع القضايا والتحديات أمام تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي والمرتبط بغالبية الأهداف الأخرى، في مساعي لوضع حلول لهذه القضايا وباشراك جميع الدول والمنظمات أصحاب العلاقة.

وتنظم سلطة المياه جلسة خاصة تحت عنوان" أهمية تحقيق الهدف السادس لأهداف التنمية المستدامة ضمن السياق الخاص الذي تعيشه فلسطين "، ويشارك في الجلسة عدد من الوزراء العرب، وعدد من المنظمات الدولية والأممية. كما سيكون لفلسطين كلمة خاصة في المؤتمر، وستشارك في الجلسات الحوارية والعديد من الفعاليات المنظمة على هامش المؤتمر.

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