وينسلاند يدعو إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية ويؤكد أنها غير شرعية

رام الله - دنيا الوطنأكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، أن العنف اليومي في الأراضي الفلسطينية زاد بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الجاري 2023.وأشار وينسلاند في تصريح صحفي له، إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 82 فلسطينيا بينهم امرأة و17 طفلا منذ مطلع العام الجاري، مشدداً على أنه ينبغي على "القوات الإسرائيلية استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها لحماية الأرواح".ودعا وينسلاند الحكومة الإسرائيلية لوقف الأنشطة الاستيطانية فورا، مؤكداً أن تلك الأنشطة لا شرعية قانونية لها وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، مضيفاً "أحث طرفي الصراع على الامتناع عن الخطوات الأحادية التي تؤدي إلى تصعيد التوتر".