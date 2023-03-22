شؤون فلسطينية

طالع المساجد: إحياء صلاة التراويح بجزء كامل يوميًّا بـ30 مسجدًا بالقطاع

طالع المساجد: إحياء صلاة التراويح بجزء كامل يوميًّا بـ30 مسجدًا بالقطاع
مصلون بغزة يؤدون صلاة التراويح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إحياء صلاة التراويح بجزء كامل يوميًّا في عدد 30 مسجدًا مركزيًّا على مستوى محافظات قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تم اختيار عدد من المساجد المركزية للقيام بجزء من القرآن الكريم يوميًّا في صلاة التراويح؛ تلبيةً لرغبة المُصلّين، وتم تعيين أئمة لهذا الأمر".

ونوّهت بأنها أعلنت عن أئمة التراويح في المساجد، وأسماؤهم متوفرة على تطبيق مسجدي، الذي أطلقته الوزارة على الرابط الآتي: https://cutt.ly/rSQzt9K ، مشيرةً إلى أنها وفّرت جملة من الخدمات على التطبيق؛ لمعرفة أئمة التراويح والمساجد القريبة.

وفيما يلي المساجد التي ستُحيي صلاة التراويح بجزء كامل يوميًّا:

الرقم المسجد المنطقة المحافظة
1 خالد بن الوليد دير البلح الوسطى
2 الإيمان والتقوى دير البلح الوسطى
3 حمزة بن عبد المطلب دير البلح الوسطى
4 أحمد ياسين المغازي الوسطى
5 الشهيد البريج الوسطى
6 مصعب بن عمير البريج الوسطى
7 الهدى جحر الديك الوسطى
8 الفاروق الحرثاني النصيرات الوسطى
9 بلال بن رباح المغراقة الوسطى
10 القسام النصيرات الوسطى
11 شهداء المصنع النصيرات الوسطى
12 العمري جباليا البلد الشمال
13 الحق غرب معسكر جباليا الشمال
14 العجمي بيت حانون الشمال
15 الهدى والنور العامودي / مشروع امر الشمال
16 عمر بن الخطاب حندق / بني سهيلا خانيونس
17 عباد الرحمن المعسكر خانيونس
18 النور السطر الغربي خانيونس
19 عبدالله بن رواحة معن خانيونس
20 حمزة بني سهيلا خانيونس
21 أبو حصيرة الشاطئ غزة
22 الصحابة الصحابة غزة
23 الرحمة الصبرة غزة
24 الحساينة الرمال/ الميناء غزة
25 التوحيد الجنوبية رفح
26 عباد الرحمن حي الجنينة رفح
27 الرحمة الشابورة رفح
28 السلام الشابورة رفح
29 بدر البلد رفح
30 نظام خالد تل السلطان رفح

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