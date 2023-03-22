شؤون فلسطينية

الخليل: الشرطة والأجهزة الأمنية تحبطان محاولة خطف وإطلاق نار وتضبط سلاحاً نارياً

الخليل: الشرطة والأجهزة الأمنية تحبطان محاولة خطف وإطلاق نار وتضبط سلاحاً نارياً
السلاح الذي تم ضبطه من الشرطة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
تمكن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة اليوم وبإسناد من الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة خطف وإطلاق نار في بلدة بيت أمر شمال الخليل وضبط قطعة سلاح ناري والقبض على شخصين من المشتبه فيهم.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وبناءً على معلومات توافرت لفرع المباحث العامة حول وجود مركبة مشبوهة في بلدة بيت أمر بداخلها مجموعة من الملثمين في طريقهم لخطف أحد المواطنين وقيامهم بإطلاق النار على الممتلكات العامة على الفور قامت قوة من المباحث العامة والأجهزة الأمنية بعمل كمين لهم وسط البلدة للقبض عليهم.

وأضاف ارزيقات بأنه ولدى اقتراب المركبة المشبوهة لمكان الحاجز حاول المشتبه فيهم إطلاق النار تجاه القوة والفرار الأمر الذي دعا لإطلاق النار تجاههم وإصابة أحدهم في قدمه قبل أن تتمكن القوة من السيطرة على شخصين منهم وضبط قطعة سلاح ناري من نوع كلاشنكوف بحوزتهما.

وأكد التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولاً.

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