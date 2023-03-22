شؤون فلسطينية

حزب الشعب الفلسطيني يصدر بياناً توضيحياً بشأن الأسير الخندقجي

حزب الشعب الفلسطيني يصدر بياناً توضيحياً بشأن الأسير الخندقجي
الأسير باسم الخندقجي
رام الله - دنيا الوطن
أكد حزب الشعب الفلسطيني، دعمه ووقوفه الكامل مع الخطوات النضالية المشروعة للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال في تصديها الباسل للخطوات العدوانية لحكومة الاحتلال والإجراءات التي يشنها بن غفير وحكومته الفاشية بحقهم، ويؤكد الحزب ان الخطوات النضالية للجنة الطوارئ العليا داخل السجون والمعتقلات هو أي الحزب جزء مهم فيها وبياناتها التي صدرت عنها تباعا ومواقفها المختلفة.

كما يؤكد الحزب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عضو اللجنة المركزية للحزب، الأسير باسم الخندقجي المحكوم بثلاثة مؤبدات والذي اصدر من سجنه العديد من الروايات والمؤلفات كان اخرها قبل أيام قناع بلون السماء هو احد القادة الذين شرعوا بالإضراب المفتوح عن الطعام مع قيادة لجنة الطوارئ الى جانب رفاقه واخوانه فيها وهي رأس الحربة في مواجهة عنجهية الاحتلال وفاشيته  .

وينظر الحزب باستغراب لقيام بعض الجهات بشطب اسم الأسير الخندجقي من قائمة قيادة الحركة الاسيرة المضربين وسواء كانت بقصد ام بدون قصد فإنها لا تخدم باي حال من الأحوال وحدة النضال المشروع للحركة الاسيرة ولا الحراك الجاري في الخارج من اجل تامين أوسع مشاركة وحشد شعبي في فعاليات الاسناد للحركة الاسيرة وهو الذي يجب ان تنصب عليه كل الجهود وان تتوحد في هذه المعركة الهامة التي تستهدف كسر إرادة الحركة الاسيرة وسحب إنجازاتها، ضمن محاولات تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني برمتها.

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