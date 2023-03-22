شؤون فلسطينية

التنمية ومؤسسة أنيرا توقعان مذكرة حول "مشروع توزيع طرود رمضانية"

التنمية ومؤسسة أنيرا توقعان مذكرة حول "مشروع توزيع طرود رمضانية"
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني إن "الوزارة تولي أهمية كبيرة لتوفير المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة والمهمشة بما يحقق الامن الغذائي للأسر خاصة في ظل ما تعانيه الأسر في قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الأخير على القطاع".

 جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة أنيرا اليوم والتي تهدف إلى تنظيم توزيع المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان والبالغ عددها 7100 طرد وقسيمة شرائية ، خاصة للأسر الفقيرة والمهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ووقّع المذكرة وكيل الوزارة عاصم خميس والقائم بأعمال مدير مؤسسة "أنيرا" في رام الله ناصر قادوس، في مقر الوزارة برام الله، برعاية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ومشاركة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة، ومدير دائرة التمكين الاقتصادي سمير الأسعد.

وأكد الوزير على أهمية المذكرة، موضحًا أنها استمرار للتعاون المشترك والمستمر بين الوزارة ومؤسسة أنير كما حث الوزير على تقديم المساعدات للأسر المهمشة في القدس المحتلة لتعزيز صمودهم في ظل الهجمة الاحتلالية لإفراغ المدينة من أهلها.

واوضح وزير التنمية أن الوزارة حريصة على تطوير التعاون مع المؤسسة ليشمل مختلف برامج التنمية الاجتماعية، داعياً المؤسسات الدولية على العمل لدعم صمود شعبنا خاصة في القدس وتقديم المساعدة ومشاريع التمكين الاقتصادي من أجل النهوض بواقع النساء.

وأضاف: "نسعى إلى المزيد من التعاون مع مؤسسة أنيرا لإنشاء المزيد من المشاريع التنموية وتطوير بعض المشاريع القائمة، واستهداف المناطق الأكثر تهميشًا في جنوب الخليل والأغوار وقلقيلية، والقدس".

وأشار مجدلاني إلى أن توفير المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، وإقامة المزيد من مشاريع التمكين، يشكّل هدفًا حيويًا بالنسبة للوزارة، وذلك لتخفيف معاناة الأسر ومحاولة تخفيف فجوة الفقر والاحتياج في القطاع والتي تزداد بشكل ملحوظ يوميًا".

بدوره، قال قادوس إن مؤسسة "أنيرا" تتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع وزارة التنمية الاجتماعية ، لتمكين النساء ودمجهن بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين وتوسيع الشراكة لتقديم المزيد من الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة .

ومن الجدير بالذكر ان المذكرة ستدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الاول لشهر رمضان حيث تقضي بتوفير المساعدات الغذائية والطرود ل 8600 أسرة.



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