الشؤون المدنية بغزة توضح لـ "دنيا الوطن" تطورات التسجيل للصلاة بالقدس





وأضافت أن عدد الذين سجلوا حتى هذه اللحظة نحو 10 آلاف مواطن، بينما المطلوب 800 فقط، مشيرة إلى أن الأولوية للأقدمية في التسجيل، وأيضا للمرضى خاصة المصاب بمرض السرطان.





يشار إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت أن سيسمح للنساء أكثر من 50 عاماً والرجال فوق الـ 55 عاماً من غزة بالتوجه إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، في شهر رمضان، من الأحد وحتى يوم الخميس.







خاص دنيا الوطنأوضحت الهيئة العامة للشؤون المدنية بغزة، اليوم الأربعاء، تطورات التسجيل فيما يتعلق بزيارة القدس في شهر رمضان والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.وقالت في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه بعد فتح باب التسجيل للصلاة بالمسجد الأقصى ومحدودية العدد الذي سمح به وتزايد الأعداد المسجلة للصلاة الي عشرات الأضعاف، فإنها تعلن عن إغلاق باب التسجيل للصلاة اليوم الأربعاء".