شؤون فلسطينية

الصحة: عشرات الإصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي

الصحة: عشرات الإصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي
وزيرة الصحة د. مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب فجر اليوم الأربعاء، عشرات المرضى والمواطنين بحالات اختناق، عقب إلقاء الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه أقسام مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن أكثر الأقسام تضرراً كانت أقسام إنعاش جراحة القلب والقسطرة، وقسم الأطفال.

وأضافت أن الغاز السام الذي ألقاه جنود الاحتلال تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق وتسبب بحالة هلع وخوف كبيرين لدى المرضى ومرافقيهم، خاصة الأطفال وأصحاب الامراض والأزمات الصدرية والمزمنة.

‎بدورها، ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة كافة المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية وحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بضرورة التحرك العاجل للجم اعتداءات الاحتلال العنصرية المتزايدة على مراكز العلاج والمرضى والكوادر العمل الصحي والإسعاف.

وطالبت الوزيرة من مجمع فلسطين الطبي برام الله اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلك الدبلوماسي الدولي لدى فلسطين بزيارة عاجلة إلى مجمع فلسطين الطبي للاطلاع على واقع اعتداءات الاحتلال فجر اليوم على المجمع الطبي.

وأضافت الوزيرة " الاحتلال يعتدي على مراكز وطواقم الإسعاف والعلاج التي تقدم الخدمة الإنسانية للمرضى، وهذا ما تحرِّمه كافة الأعراف والمواثيق الدولية الحقوقية"، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهم للجم ممارسات الاحتلال.

وتابع البيان الصادر عن الوزارة "منذ بداية العام الجاري تم توثيق عشرات حالات الاعتداء المتعمد المباشر على مراكز العلاج في مختلف المحافظات واستهداف سيارات وطواقم الاسعاف ومنعهم من الوصول للجرحى وعلاجهم، وهو ما أدى إلى إصابة عشرات المرضى داخل مراكز العلاج وخلال نقلهم بين المدن ومراكز العلاج".

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