الشرطة تكشف تفاصيل القبض على المطلوب الأول بجرائم السرقة في الخليل

رام الله - دنيا الوطنتمكن فرع المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل اليوم من القبض على أحد المطلوبين، وذلك لضلوعه بارتكاب أكثر من 40 جريمة سرقة في الخليل.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن هذا المطلوب كان فاراً من وجه العدالة منذ 5 سنوات وسجل ضده أكثر من 40 جريمة سرقة في عدة مناطق بالمحافظة من بينها سرقة منازل ومحال تجارية ومركبات.وأضاف ارزيقات بأنه وأثناء مرور دورية للمباحث العامة في منطقة التحرير بالمدينة لاحظت قيام هذا المطلوب بمحاولة سرقة إحدى المركبات المتوقفة بجانب الطريق وسارعت الدورية لملاحقته والقبض عليه علماً بأنه صادر بحقه 18 مذكرة قضائية بتهم السرقة والنصب والاحتيال.وأكد العقيد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.