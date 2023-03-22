صحيفة إسرائيلية تكشف كيف استطاع الجيش خداع المستوطنين بحرب 2021

وأوضحت الصحيفة أن الإجراء تم بعد ملاحظات أن المستوطنين تأثروا أكثر بقصف الفصائل الفلسطينية لمدن في الغلاف، ولم يعجبهم بما فيه الكفاية تأثير قصف الجيش ضد غزة.





ويشار إلى أن حرب 2021، استشهد فيها أكثر من 200 فلسطيني، كما قُتِل ما يزيد عن 13 إسرائيليًا، وانتهت بعد التوصل لهدنة بوساطة مصرية.

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن خدعة قام بها جيش الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة في آيار/ مايو 2021.ووفق صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي أدار حسابات تواصل اجتماعي وهمية خلال حرب غزة 2021 لبث منشورات تعزز ثقة المستوطنين بضربات الجيش في غزة.