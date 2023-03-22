ووفق إذاعة جيش الاحتلال، التي أفادت بإطلاق صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية نحو طائرة مسيرة كانت في طريقها لاختراق المجال الجوي لغلاف غزة، بحسب المزاعم.







وأضافت الإذاعة: "جرت محاولة الاعتراض في سماء غزة، ويقوم الجيش بفحص ما إذا كان الاعتراض ناجحاً".

رام الله - دنيا الوطنفعّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صواريخ القبة الحديدية بزعم اعتراض مسيّرة أطلقت من قطاع غزة.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الجيش قام بتفعيل صواريخ القبة الحديدية عند حدود غزة، على ما يبدو باتجاه مسيرّة غزّية لاحظ أنها على وشك اختراق الأجواء"، وفق ما زعمت.