شؤون فلسطينية

تفعيل القبة الحديدية عند حدود غزة.. وجيش الاحتلال يُوضح السبب

تفعيل القبة الحديدية عند حدود غزة.. وجيش الاحتلال يُوضح السبب
تفعيل القبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
فعّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صواريخ القبة الحديدية بزعم اعتراض مسيّرة أطلقت من قطاع غزة.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، التي أفادت بإطلاق صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية نحو طائرة مسيرة كانت في طريقها لاختراق المجال الجوي لغلاف غزة، بحسب المزاعم.

وأضافت الإذاعة: "جرت محاولة الاعتراض في سماء غزة، ويقوم الجيش بفحص ما إذا كان الاعتراض ناجحاً".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الجيش قام بتفعيل صواريخ القبة الحديدية عند حدود غزة، على ما يبدو باتجاه مسيرّة غزّية لاحظ أنها على وشك اختراق الأجواء"، وفق ما زعمت.

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