شؤون فلسطينية

صور.. الغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد يتفقدان سوق الزاوية التجاري

رام الله - دنيا الوطن
أجرت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، أمس، جولة تفقدية لسوق الزاوية التجاري بغزة، وذلك للتأكد من توافر السلع الاستهلاكية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وشارك بالجولة كل من رئيس مجلس الإدارة م. عائد أبو رمضان، وأمين سر الغرفة التجارية الحاج نبيل شراب، وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق أ. صلاح الدين المقادمة، وأعضاء مجلس الإدارة أ. رياض السوافيري، أ. حسام الحويطي، ومدير عام الغرفة التجارية د. ماهر الطباع، ومدراء ورؤساء الدوائر والأقسام بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة.

بدوره أكد م. عائد أبو رمضان على أهمية الجولة والتي تأتي في إطار متابعة حالة الأسواق التجارية والتأكد من توافر السلع الاستهلاكية وسلامتها ومدي ملائمتها للقدرة الشرائية للمواطنين لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشاد أبو رمضان باستعدادات التجار بمدينة غزة لاستقبال شهر رمضان، وحرصهم على توفير كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأعرب أبو رمضان عن سعادته بمشاهدة المنتج الوطني في الأسواق المحلية والذي يتمتع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكداً على قدرة منتجاتنا الوطنية من المنافسة في الأسواق العربية والدولية.

ودعا أبو رمضان إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل وفق رؤية مشتركة بمشاركة جميع مؤسسات القطاع الخاص لدعم المنتج المحلي وإلغاء أي رسوم على تسويق المنتج في شقي الوطن وفي كلا الاتجاهين، مشدداً على حرص الغرفة التجارية بغزة على وجود حالة من التوزان في جميع المنتوجات المحلية والمستوردة بالأسواق المحلية دعماً للتجار والصانعين.

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