"سنفطر في القدس".. حملة لتعزيز الرباط في الأقصى خلال شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطنأطلق مقدسيون دعوات للمشاركة في حملة "سنُفطر بالقدس"؛ لحثّ الفلسطينيين للإفطار في المسجد الأقصى المبارك والأزقة المحيطة به، خلال شهر رمضان المبارك.ومنذ أيام استنفر المرابطون جهودهم الميدانية والإلكترونية؛ في إطار الدعوات لتكثيف الاعتكاف والوجود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.ويأتي ذلك بعد تزايد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس، وتوعد المستوطنين باقتحامات كبيرة لـ "الأقصى" في "عيد الفصح" العبري.وتهدف الحملة لتكثيف التواجد في أزقة القدس خلال الشهر الكريم، وإعمار المسجد بالمصلين والمرابطين، في إطار إثبات الحق الفلسطيني بالمدينة وكل مقدساتها.وتأتي هذه الدعوات في ظل ما يُعانيه المقدسيون عامة، والمرابطون خاصة من مضايقات إسرائيلية تزداد حدتها في شهر رمضان.وتتمثل الاعتداءات بالاعتقالات المتكررة والاعتداء بالضرب، والاستدعاءات للتحقيق وقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى، فضلاً عن المنع من السفر.ويترقب المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمى "عيد الفصح" العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/ أبريل المقبل.