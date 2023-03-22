شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال نجل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة.
 
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز داخل مخيم عقبة جبر في أريحا، تزامناً مع استمرار اقتحام المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد أبو ناموس من مخيم عقبة جبر بأريحا، فيما دعت مساجد المخيم إلى التصدي لاقتحام قوات الاحتلال المستمر منذ ساعات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال قسام خروشة نجل الشهيد عبد الفتاح خروشة منذ عملية حوارة البطولية، إلى جانب اعتقال الشقيقين عز الدين وعمر عبد الحق من منزلهم بمنطقة المخفية بمدينة نابلس، وعبود الشامي. 

وقامت قوات الاحتلال بأخذ قياسات منزل الشهيد خروشة بمخيم عسكر شرق نابلس، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه المنطقة الغربية من نابلس.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أيهم الشاعر، إلى جانب اعتقال مالك العجلوني من العيزرية، وقصي إبراهيم من عناتا شرق المدينة.

وطالت اعتقالات الاحتلال محمد إبراهيم صبارنة، ومحمد خليل العلامي، ومحمد محمود بعران من بيت أمر، ومحمد أنور مرعي من قروة بني حسان قرب سلفيت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أسامة محمود صبارنة من بيت أمر شمال الخليل، وعبد الله القصاص من مخيم الفوار، والأسير المحرر أنس شديد من دورا جنوب الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال مازن زهاروة وموسى الشيخ، إضافة لاعتقال محمد مبارك ومحمد عاهد من خربة أبو فلاح شرق رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدة في بلدة يعبد جنوب جنين، واعتقلت أحمد محمود أبو بكر، وينال كامل أبو شملة، وأسامة قبها، وسيف الدين عدنان الكيلاني.

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