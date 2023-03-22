الشيخ: الإجراءات الإسرائيلية ضد الأسرى سيكون لها ردود فعل في كل أنحاء الوطن



وطالب الشيخ في تغريدة له نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، الحكومة الإسرائيلية بوقف كل إجراءاتها التصعيدية تجاه الأسرى الفلسطينيين ومحاولات التضييق عليهم وفرض شروط حياتية قاسية وصعبة تتجاوز المواثيق والأعراف الدولية.



كما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجهات والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري.



وكان نادي الأسير الفلسطيني، أفاد، صباح اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال وفي أولى خطواتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين، عزلت قيادة الإضراب (أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، الذين شرعوا بالإضراب عن الطعام يوم أمس.



وأضاف بأنه تم نقل الأسيرين عمار مرضي وسلامه قطاوي إلى جهة غير معلومة.



يشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، سلمت ممثلة للفصائل كافة، وقيادة الإضراب عن الطعام، رسالة لإدارة سجون الاحتلال، بأن ألفي أسير سيشرعون بالإضراب عن الطعام، في أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد فشل جلسات الحوار على مدار الساعات الماضية.







رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى، سيكون لها ردود فعل في كل أنحاء الوطن.