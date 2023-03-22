عضو كنيست: أمريكا توبخ سفيرنا بسبب سياسة نتنياهو الخطيرة

رام الله - دنيا الوطنعقبت عضو كنيست، ميراف كوهين، اليوم الأربعاء، على استدعاء وزارة الخارجية الأمريكية، لسفير الاحتلال الإسرائيلي، مايك هرتسوغ، للاحتجاج على قانون فك الارتباط.وقالت كوهين: إن "الولايات المتحدة توبخ سفيرنا، كل هذا بسبب سياسة نتنياهو الخطيرة التي ستشعل النار في المنطقة".ويشار إلى الخارجية الأمريكية استدعت، صباح اليوم، هرتسوغ عقب قرار (كنيست) إلغاء بنود من قانون فك الارتباط.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه حدث غير معتاد، استدعاء الخارجية الأمريكية السفير هرتسوغ لتقديم توضيحات بشأن إلغاء (كنيست) بنود من قانون فك الارتباط.