التعليم تتحدث عن آخر تطورات أزمة إضراب المعلمين في الضفة

رام الله - دنيا الوطنتحدث الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، صباح اليوم حول آخر التطورات في قضية إضراب المعلمين بالضفة.وقال صادق الخضور، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن: "هناك مؤشرات إيجابية لعودة انتظام العملية التعليمية، نتيجة عدة جهود قد تفضي إلى حل الأزمة اليوم أو غداً".وفي وقت سابق، قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عوّاد، إن "هناك مؤشرات إيجابية على انتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية بداية الأسبوع المقبل".وقال عواد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، إن هناك جهوداً حثيثة تبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والقوى والفصائل الوطنية، والمستوى السياسي، ونأمل أن تتكلل بالنجاح في إنهاء هذه الأزمة التي وصلت يومها الـ40.وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد يوم الأحد المقبل، لمناقشة المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لكافة الطلبة في جميع المحافظات.وأضاف: امتحانات الثانوية العامة مهمة جداً للقبول الجامعي، وهناك رزنامة ثابتة لا يمكن تجاوزها بما يخص العام الدراسي الجامعي، وقد يتم الضغط على الجامعات المحلية في حال تم تأجيل عقد الامتحانات، ولكن ما الذي يضمن الجامعات العربية والدولية؟وبدد عواد، المخاوف من التهديد الذي يطال عدم استمرار العام الدراسي، مؤكداً أن هناك ما زال متسعاً من الوقت الذي يضمن إنهاء العام الدراسي بالشكل المطلوب والمأمول.