شؤون فلسطينية

التعليم تتحدث عن آخر تطورات أزمة إضراب المعلمين في الضفة

التعليم تتحدث عن آخر تطورات أزمة إضراب المعلمين في الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، صباح اليوم حول آخر التطورات في قضية إضراب المعلمين بالضفة.

وقال صادق الخضور، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن: "هناك مؤشرات إيجابية لعودة انتظام العملية التعليمية، نتيجة عدة جهود قد تفضي إلى حل الأزمة اليوم أو غداً".

وفي وقت سابق، قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عوّاد، إن "هناك مؤشرات إيجابية على انتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية بداية الأسبوع المقبل".

وقال عواد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، إن هناك جهوداً حثيثة تبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والقوى والفصائل الوطنية، والمستوى السياسي، ونأمل أن تتكلل بالنجاح في إنهاء هذه الأزمة التي وصلت يومها الـ40.

وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد يوم الأحد المقبل، لمناقشة المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لكافة الطلبة في جميع المحافظات.

وأضاف: امتحانات الثانوية العامة مهمة جداً للقبول الجامعي، وهناك رزنامة ثابتة لا يمكن تجاوزها بما يخص العام الدراسي الجامعي، وقد يتم الضغط على الجامعات المحلية في حال تم تأجيل عقد الامتحانات، ولكن ما الذي يضمن الجامعات العربية والدولية؟

وبدد عواد، المخاوف من التهديد الذي يطال عدم استمرار العام الدراسي، مؤكداً أن هناك ما زال متسعاً من الوقت الذي يضمن إنهاء العام الدراسي بالشكل المطلوب والمأمول.

أخبار ذات صلة

التعليم تتحدث عن آخر تطورات أزمة إضراب المعلمين في الضفة

التعليم تتحدث عن آخر تطورات أزمة إضراب المعلمين في الضفة

إدارة سجون الاحتلال تتخذ أولى إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين

إدارة سجون الاحتلال تتخذ أولى إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد خروشة ويعتقل نجله في نابلس

الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد خروشة ويعتقل نجله في نابلس

كيف جاءت أسعار صرف العملات في اليوم الأخير من شعبان؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات في اليوم الأخير من شعبان؟

طقس فلسطين: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

طقس فلسطين: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الولايات المتحدة: تصريحات سموتريتش مهينة وخطيرة

الولايات المتحدة: تصريحات سموتريتش مهينة وخطيرة

هيئة الأسرى بغزة تعلن جهوزيتها وتشارك بمؤتمر إعلان انطلاق معركة بركان الحرية أو الشهادة

هيئة الأسرى بغزة تعلن جهوزيتها وتشارك بمؤتمر إعلان انطلاق معركة بركان الحرية أو الشهادة

القوى الوطنية والإسلامية: عودة المستوطنين لمستوطنات شمال الضفة إعلان حرب

القوى الوطنية والإسلامية: عودة المستوطنين لمستوطنات شمال الضفة إعلان حرب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى بغزة تعلن جهوزيتها وتشارك بمؤتمر إعلان انطلاق معركة بركان الحرية أو الشهادة

هيئة الأسرى بغزة تعلن جهوزيتها وتشارك بمؤتمر إعلان انطلاق معركة بركان الحرية أو الشهادة

القوى الوطنية والإسلامية: عودة المستوطنين لمستوطنات شمال الضفة إعلان حرب

القوى الوطنية والإسلامية: عودة المستوطنين لمستوطنات شمال الضفة إعلان حرب

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من الرئيس الإسرائيلي

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من الرئيس الإسرائيلي

فلسطين سادس الدول العربية على مؤشر السعادة العالمي

فلسطين سادس الدول العربية على مؤشر السعادة العالمي

الخارجية الأميركية: قرار كنيست بإلغاء قرار فك الارتباط سيؤدي لنتائج عكسية

الخارجية الأميركية: قرار كنيست بإلغاء قرار فك الارتباط سيؤدي لنتائج عكسية

النائب زعارير: يجب على شعبنا بكل مكوناته أن يقف مع قضية الأسرى إعلاميا وجماهيريا

النائب زعارير: يجب على شعبنا بكل مكوناته أن يقف مع قضية الأسرى إعلاميا وجماهيريا

أبو هولي: شعبنا يخوض ضد الاحتلال معركة الصمود والبقاء في مواجهة سياسة الضم

أبو هولي: شعبنا يخوض ضد الاحتلال معركة الصمود والبقاء في مواجهة سياسة الضم

الاحتلال يعلن اعتقال ثلاثة مواطنين بزعم إطلاق النار على مستوطنة (كرميه تسور)

الاحتلال يعلن اعتقال ثلاثة مواطنين بزعم إطلاق النار على مستوطنة (كرميه تسور)

منوعات

على طريقته الخاصة.. محمد صلاح يحتفل بعيد الأم

على طريقته الخاصة.. محمد صلاح يحتفل بعيد الأم

ما حقيقة إهداء محمد رمضان ساعة ألماس لحسن شاكوش؟

ما حقيقة إهداء محمد رمضان ساعة ألماس لحسن شاكوش؟

نهال عنبر تروي مقلب محمد صلاح فيها

نهال عنبر تروي مقلب محمد صلاح فيها

بالصور.. مايا دياب برفقة والدتها وابنتها في أحدث ظهور لهما

بالصور.. مايا دياب برفقة والدتها وابنتها في أحدث ظهور لهما

بهذه الطريقة هنأت هيفاء وهبي والدتها بعيد الأم

بهذه الطريقة هنأت هيفاء وهبي والدتها بعيد الأم

شاهد.. ظهور نادر لوالدة أصالة نصري

شاهد.. ظهور نادر لوالدة أصالة نصري

ابن ريهام عبد الغفور يفاجئها في عيد الأم على الهواء مباشرة

ابن ريهام عبد الغفور يفاجئها في عيد الأم على الهواء مباشرة

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان &quot;اليوم الحلو ده&quot;

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان "اليوم الحلو ده"

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

عربي

وزير الخارجية الأردني: سنقوم بما يلزم حال حدوث تصعيد في رمضان

وزير الخارجية الأردني: سنقوم بما يلزم حال حدوث تصعيد في رمضان

الأردن: تيك توك لم يلبِ طلباتنا من أجل رفع الحظر عن المنصة

الأردن: تيك توك لم يلبِ طلباتنا من أجل رفع الحظر عن المنصة

دول عربية تعلن تحري هلال رمضان مساء الأربعاء

دول عربية تعلن تحري هلال رمضان مساء الأربعاء

السعودية: تعذر رؤية الهلال.. والخميس أول أيام رمضان

السعودية: تعذر رؤية الهلال.. والخميس أول أيام رمضان