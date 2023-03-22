الدعوة لمقاطعة التمور الإسرائيلية" في الأسواق الأميركية

رام الله - دنيا الوطندعت منظمة (The American Muslims for Palestine (AMP) ) أبناء الجاليات العربية والفلسطينية بعدم الشراء او التعامل مع التمور الاسرائيلية التي تباع في الأسواق الأميركية مع حلول شهر رمضان الفضيل، والتي تسوّق معظمها على أنها منتجات فلسطينية .يأتي ذلك في ظل مواصلة الشركات الاسرائيلية حربها ضد المنتجات الفلسطينية في الاسواق الأمريكية عبر تسويق منتجات اسرائيلية مزروعة في مستوطنات غير شرعية، وخاصة التمور التي تلقى رواجاً كبيراً في شهر رمضان المبارك، مما يسهم في تطوير المشاريع الزراعية الاستيطانية وفي ذات الوقت ضرب الانتاج الفلسطيني الذي تعتمد عليه مئات الأسر الفلسطينية ويعتبر أحد أبرز الاستثمارات الوطنية الواعدة في منطقة اريحا والاغوار.وحثتAMP أبناء الجالية الى دعم المنتجات الفلسطينية الموثوق منها للمساهمة في دعم المزارعين الفلسطينيين والمنتجات الفلسطينية التي تثق بها الكثير من الاسواق العالمية نظراً لجودتها وآليات انتاجها حسب المواصفات العالمية .