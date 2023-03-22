الخارجية الأمريكية تستدعي سفير الاحتلال في واشنطن لهذا السبب

والجدير بالذكر أنه يوم أمس صادق (كنيست) على قانون فك الارتباط أي إلغاء الانسحاب من بعض المستوطنات التي أُخليت شمال الضفة عام 2005.

رام الله - دنيا الوطناستدعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، سفير الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة مايك هرتسوغ عقب قرار (كنيست) إلغاء بنود من قانون فك الارتباط.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه حدث غير معتاد، استدعاء الخارجية الأمريكية السفير هرتسوغ لتقديم توضيحات بشأن إلغاء (كنيست) بنود من قانون فك الارتباط.وعبرت الخارجية الأميركية عن انزعاجها الشديد من قرار إلغاء (كنيست) الاحتلال، أجزاء من قانون الانفصال وفك الارتباط الذي أقر عام 2005 والذي يمنع إقامة مستوطنات شمال الضفة الغربية.وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها: "نحث بشدة على منع عودة المستوطنين إلى مناطق يشملها قانون فك الارتباط الإسرائيلي"، موضحةً أن توسيع المستوطنات يمثل عقبة أمام تحقيق السلام.وأضافت الخارجية الأمريكية أن (كنيست) نقض تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون للرئيس بوش قبل 20 عاما بإخلاء بؤر الاستيطان غير الشرعية شمال الضفة.