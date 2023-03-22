شؤون فلسطينية

إدارة سجون الاحتلال تتخذ أولى إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين

إدارة سجون الاحتلال تتخذ أولى إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين
إدارة سجون الاحتلال تتخذ إجراءات تنكيلية بحق الأسرى المضربين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال وفي أولى خطواتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين، عزلت قيادة الإضراب (أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، الذين شرعوا بالإضراب عن الطعام يوم أمس.

وأضافت بأنه تم نقل الأسيرين عمار مرضي وسلامه قطاوي إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، سلمت ممثلة للفصائل كافة، وقيادة الإضراب عن الطعام، رسالة لإدارة سجون الاحتلال، بأن ألفي أسير سيشرعون بالإضراب عن الطعام، في أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد فشل جلسات الحوار على مدار الساعات الماضية.

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