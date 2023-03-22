الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد خروشة ويعتقل نجله في نابلس

أخذت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، قياسات منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، واعتقلت نجله قسام قبل انسحابها من مخيم عسكر شرق نابلس، وفق ما ذكرت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية.





وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين وسط اندلاع مواجهات.



وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد محمود أبو بكر، وينال كامل أبو شملة، وأسامة ماهر قبها، وسيف الدين عدنان زيد الكيلاني، بعد اقتحامها لبلدة يعبد ومداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها، وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطن