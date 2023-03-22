شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

طقس فلسطين: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة
ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
كشف دائرة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس فلسطين لهذا الأسبوع، حيث أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف ربيعيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأما طقس فلسطين غداً الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ربيعيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم ربيعيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والسبت المقبل، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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