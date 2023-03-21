الولايات المتحدة: تصريحات سموتريتش مهينة وخطيرة

رام الله - دنيا الوطنوصفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أنكر وجود الفلسطينيين بأنها "مهينة" و"خطيرة".وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل "هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل هي ايضا مهينة وخطيرة".وأضاف "يملك الفلسطينيون تاريخا وثقافة ثريين، والولايات المتحدة تثمّن شراكتنا مع الشعب الفلسطيني".كما ندد باتيل بالخريطة التي كانت على المنصة حيث تحدث سموتريتش ووصفها بأنها "غير دقيقة".