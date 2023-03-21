هيئة الأسرى بغزة تعلن جهوزيتها وتشارك بمؤتمر إعلان انطلاق معركة بركان الحرية أو الشهادة

رام الله - دنيا الوطنشارك وفد من هيئة شئون الأسرى والمحررين في غزة بوقفة الدعم والإسناد للأسرى البواسل تضمنت مؤتمرا صحفيا نظمته لجنة الأسري للقوي الوطنية والإسلامية والمؤسسات في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة كما أعلنت الهيئة جهوزيتها واستنفارها الكامل في ظل اقتراب الصفر لإعلان المواجهة المفتوحة.وتخلل المؤتمر الصحفي قراءة وصية أحد قادة ورموز الحركة الأسيرة لم يتم الاعلان عن اسمه أكد خلالها ان الأسري لن يقبلوا بحياة الذل والخنوع وانهم يفضلون الشهادة علي الركوع والاستسلام لإرادة السجان وإجراءات المتطرف بن غفير، مؤكدا في وصيته بان الأسري قد ارتدو الاكفان استعدادا للشهادة دون كرامتهم وحقوقهم.كما تخلل المؤتمر تلاوة بيان الحركة الأسيرة الذي أعلنوا فيه بدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لإجراءات الاحتلال وقد أعلن عن انضمام كافة اعضاء لجنة الطوارئ العليا وقادة الحركة الاسيرة ممثلين عن فصائل العمل الوطني داخل السجون في معركة الاضراب التي ستكون شاملة وموسعة والتي من المفترض أن تبدأ خلال الساعات القادمة.بدورها، أعلنت هيئة الأسرى بعزة عن استعدادها واستنفار كامل طاقمها وموظفيها ليكونوا جنودا مجندة وخدما للأسرى في معركتهم النضالية المصيرية داعية الكل الوطني الفلسطيني أن يشكلوا درعا حاميا ومدافعا عن حقوق وحياة الأسرى الأبطال وان يلبوا نداء الأسرى في توسيع دائرة الدعم والإسناد لهم حتي انتصارهم ونيل حقوقهم العادلة.