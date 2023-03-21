فلسطين سادس الدول العربية على مؤشر السعادة العالمي







رام الله - دنيا الوطنيحتفل العالم باليوم العالمي للسعادة في 20 مارس من كل عام، في ظل أوضاع دولية مضطربة بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية، ومن جانب آخر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وشدتها في الفترة الحالية خصوصا في القدس والضفة.وعلى الرغم مما تمر به القضية الفلسطينية، والوضع الصعب للشعب الفلسطيني محلياً وسياسيا واقتصادياً، إلا أن فلسطين حلت في مرتبة متقدمة جداً على الدول العربية ضمن تقييم مؤشر السعادة العالمية.وجاءت فلسطين في المرتبة السادسة، متفوقة على الأردن والمغرب وتونس ومصر ولبنان، وهو ترتيب جاء صادماً بشكل لافت.وتصدر شبكة حلول التنمية المستدامة بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمة تقريرًا سنوياً عن السعادة العالمي، لتصنيف الدول ووضع تقييم لهم بناءً على متوسط ​​تقييمات الحياة على مدى السنوات الثلاث السابقة.