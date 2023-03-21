الخارجية الأميركية: قرار كنيست بإلغاء قرار فك الارتباط سيؤدي لنتائج عكسية

رام الله - دنيا الوطنعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن انزعاجها الشديد من قرار إلغاء (كنيست) الاحتلال، أجزاء من قانون الانفصال وفك الارتباط الذي أقر عام 2005 والذي يمنع إقامة مستوطنات شمال الضفة الغربية.وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها ساء اليوم الثلاثاء، نحث بشدة على منع عودة المستوطنين إلى مناطق يشملها قانون فك الارتباط الإسرائيلي، موضحةً أن توسيع المستوطنات يمثل عقبة أمام تحقيق السلام.وأضافت الخارجية الأمريكية أن (كنيست) نقض تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون للرئيس بوش قبل 20 عاما بإخلاء بؤر الاستيطان غير الشرعية شمال الضفة.وبينت الوزارة أن خطوة (كنيست) استفزازية وستؤدي لنتائج عكسية لجهود التهدئة قبل شهر رمضان وعيد الفصح.