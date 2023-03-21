شؤون فلسطينية

الخارجية الأميركية: قرار كنيست بإلغاء قرار فك الارتباط سيؤدي لنتائج عكسية

الخارجية الأميركية: قرار كنيست بإلغاء قرار فك الارتباط سيؤدي لنتائج عكسية
الخارجية الأميركية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن انزعاجها الشديد من قرار إلغاء (كنيست) الاحتلال، أجزاء من قانون الانفصال وفك الارتباط الذي أقر عام 2005 والذي يمنع إقامة مستوطنات شمال الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها ساء اليوم الثلاثاء، نحث بشدة على منع عودة المستوطنين إلى مناطق يشملها قانون فك الارتباط الإسرائيلي، موضحةً أن توسيع المستوطنات يمثل عقبة أمام تحقيق السلام.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن (كنيست) نقض تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون للرئيس بوش قبل 20 عاما بإخلاء بؤر الاستيطان غير الشرعية شمال الضفة.

وبينت الوزارة أن خطوة (كنيست) استفزازية وستؤدي لنتائج عكسية لجهود التهدئة قبل شهر رمضان وعيد الفصح.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من الرئيس الإسرائيلي

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من الرئيس الإسرائيلي

فلسطين سادس الدول العربية على مؤشر السعادة العالمي

فلسطين سادس الدول العربية على مؤشر السعادة العالمي

مصدر لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: الحكومة تبحث سبل استبدال المعلمين المضربين بمعلمين آخرين

مصدر لـ "دنيا الوطن": الحكومة تبحث سبل استبدال المعلمين المضربين بمعلمين آخرين

الخارجية الأميركية: قرار كنيست بإلغاء قرار فك الارتباط سيؤدي لنتائج عكسية

الخارجية الأميركية: قرار كنيست بإلغاء قرار فك الارتباط سيؤدي لنتائج عكسية

النائب زعارير: يجب على شعبنا بكل مكوناته أن يقف مع قضية الأسرى إعلاميا وجماهيريا

النائب زعارير: يجب على شعبنا بكل مكوناته أن يقف مع قضية الأسرى إعلاميا وجماهيريا

غزة: وفد من القطاع الخاص يبحث تسهيل حركة البضائع من المعابر والموانئ

غزة: وفد من القطاع الخاص يبحث تسهيل حركة البضائع من المعابر والموانئ

أبو هولي: شعبنا يخوض ضد الاحتلال معركة الصمود والبقاء في مواجهة سياسة الضم

أبو هولي: شعبنا يخوض ضد الاحتلال معركة الصمود والبقاء في مواجهة سياسة الضم

الاحتلال يعلن اعتقال ثلاثة مواطنين بزعم إطلاق النار على مستوطنة (كرميه تسور)

الاحتلال يعلن اعتقال ثلاثة مواطنين بزعم إطلاق النار على مستوطنة (كرميه تسور)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية: عودة المستوطنين لمستوطنات شمال الضفة إعلان حرب

القوى الوطنية والإسلامية: عودة المستوطنين لمستوطنات شمال الضفة إعلان حرب

فلسطين سادس الدول العربية على مؤشر السعادة العالمي

فلسطين سادس الدول العربية على مؤشر السعادة العالمي

النائب زعارير: يجب على شعبنا بكل مكوناته أن يقف مع قضية الأسرى إعلاميا وجماهيريا

النائب زعارير: يجب على شعبنا بكل مكوناته أن يقف مع قضية الأسرى إعلاميا وجماهيريا

غزة: وفد من القطاع الخاص يبحث تسهيل حركة البضائع من المعابر والموانئ

غزة: وفد من القطاع الخاص يبحث تسهيل حركة البضائع من المعابر والموانئ

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من المفتي العام للقدس بمناسبة رمضان

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من المفتي العام للقدس بمناسبة رمضان

غزة: مهنا يلتقي وفداً من القطاع الخاص لبحث تسهيل حركة البضائع من المعابر والموانئ

غزة: مهنا يلتقي وفداً من القطاع الخاص لبحث تسهيل حركة البضائع من المعابر والموانئ

مجدلاني: الأم الفلسطينية نذرت روحها للنضال وحملة الأمانة الوطنية والاجتماعية على مدار تاريخ النضال

مجدلاني: الأم الفلسطينية نذرت روحها للنضال وحملة الأمانة الوطنية والاجتماعية على مدار تاريخ النضال

قلقيلية: إحياء يوم الثقافة الوطنية

قلقيلية: إحياء يوم الثقافة الوطنية

منوعات

على طريقته الخاصة.. محمد صلاح يحتفل بعيد الأم

على طريقته الخاصة.. محمد صلاح يحتفل بعيد الأم

ما حقيقة إهداء محمد رمضان ساعة ألماس لحسن شاكوش؟

ما حقيقة إهداء محمد رمضان ساعة ألماس لحسن شاكوش؟

نهال عنبر تروي مقلب محمد صلاح فيها

نهال عنبر تروي مقلب محمد صلاح فيها

بالصور.. مايا دياب برفقة والدتها وابنتها في أحدث ظهور لهما

بالصور.. مايا دياب برفقة والدتها وابنتها في أحدث ظهور لهما

بهذه الطريقة هنأت هيفاء وهبي والدتها بعيد الأم

بهذه الطريقة هنأت هيفاء وهبي والدتها بعيد الأم

شاهد.. ظهور نادر لوالدة أصالة نصري

شاهد.. ظهور نادر لوالدة أصالة نصري

ابن ريهام عبد الغفور يفاجئها في عيد الأم على الهواء مباشرة

ابن ريهام عبد الغفور يفاجئها في عيد الأم على الهواء مباشرة

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان &quot;اليوم الحلو ده&quot;

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان "اليوم الحلو ده"

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

عربي

الأردن: تيك توك لم يلبِ طلباتنا من أجل رفع الحظر عن المنصة

الأردن: تيك توك لم يلبِ طلباتنا من أجل رفع الحظر عن المنصة

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل إصابة جندييْن على الحدود مع لبنان

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل إصابة جندييْن على الحدود مع لبنان

إصابة جندي إسرائيلي بانفجار لغم أرضي على الحدود مع لبنان

إصابة جندي إسرائيلي بانفجار لغم أرضي على الحدود مع لبنان

البرلمان العربي: تصريحات سموتريتش المتطرفة تعبير عن العنصرية ودعوة تحريضية على العنف

البرلمان العربي: تصريحات سموتريتش المتطرفة تعبير عن العنصرية ودعوة تحريضية على العنف