شؤون فلسطينية

النائب زعارير: يجب على شعبنا بكل مكوناته أن يقف مع قضية الأسرى إعلاميا وجماهيريا

النائب زعارير: يجب على شعبنا بكل مكوناته أن يقف مع قضية الأسرى إعلاميا وجماهيريا
النائب زعارير
رام الله - دنيا الوطن
النائب زعارير: يجب على شعبنا بكل مكوناته أن يقف مع قضية الأسرى إعلاميا وجماهيريا وسياسيا

أكد النائب في المجلس التشريعي المنحل بالضفة باسم زعارير، على ضرورة وقوف كافة أطياف شعبنا الفلسطيني وبكل مكوناته مع قضية الأسرى إعلاميا وجماهيريا وسياسيا.

وقال زعارير: "مع اقتراب حلول رمضان يوشك إضراب أسرانا الأبطال أن يبدأ في الأيام المقبلة بعد أن وصلت الأمور مع إدارة السجون إلى طريق مسدود وتنكرها لحقوق الأسرى ومطالبهم".

وأضاف أن الأسرى أكدوا خلال خطواتهم الاحتجاجية أن حقهم الأساسي هو حريتهم في الخروج من سجون الاحتلال والعودة إلى أهلهم وذويهم.

وأوضح أن الأسرى قدموا أعمارهم في سبيل حرية هذا البلد والشعب، وأن كل ما يمكن أن نقدمه للأسرى فإنه قليل أمام ما قدموه من أعمارهم والأوقات والمعاناة التي يواجهونها هم وذويهم.

 وطالب زعارير جميع فصائل العمل الوطني أن تقف إلى جانب الأسرى، وعلى المستوى السياسي في السلطة أن يقف إلى جانبهم وينظم حملة قوية للدفاع عنهم وعن حقوقهم وتحقيق مطالبهم.

وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في إضرابها المفتوح عن الطعام "بركان الحرية أو الشهادة"، بعد فشل كافة الجهود والمساعي الداخلية والخارجية في لجم الاحتلال عن قراراته التنكيلية.

وأوضحت لجنة الطوارئ العليا في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سيشرع اليوم قادة الحركة الأسيرة في الإضراب، ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، على أن يشرع أكثر من ألفي أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

وتتواصل الدعوات لنصرة الأسرى في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال، ووجوب تلبية دعوتهم والمشاركة الفاعلة في فعاليات إسنادهم والتضامن معهم.

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