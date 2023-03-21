غزة: وفد من القطاع الخاص يبحث تسهيل حركة البضائع من المعابر والموانئ

رام الله - دنيا الوطنبحث وفد من القطاع الخاص في غزة، مع مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، مختلف القضايا المتعلقة بتسهيل حركة البضائع من المعابر والموانئ من وإلى قطاع غزة.جاء ذلك خلال زيارة نظمها وفد من القطاع الخاص بغزة لمدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا لمكتبه بمدينة اريحا اليوم الثلاثاء.وضم الوفد كل من عبد الحكيم إسماعيل أمين سر اتحاد المقاولين، أحمد أبو عيدة رئيس جمعية رجال الاعمال، أسامة النعسان نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، تيسير الأستاذ عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد".ورحب مهنا بالوفد الزائر، مشددا على ضرورة العمل المشترك واستمرار التنسيق والتعاون، للعمل على تحقيق متطلبات النقل التجاري من وإلى غزة، بشكل انسيابي ومستمر دون أي عراقيل.وأكد مهنا أن الإدارة العامة للمعابر والحدود تبذل جهود كبيرة لمعالجة كل الأزمات والعراقيل التي تواجه القطاع التجاري في غزة، سواء في الاستيراد أو التصدير.وذكر بأن جهود كبيرة تبذلها السلطة الفلسطينية للضغط على الاحتلال لرفع الحصار ووقف كل العراقيل التي تضعها أمام قطاعنا التجاري الفلسطيني، لضمان العمل بما يحقق النمو الاقتصادي لكل القطاعات التجارية والصناعة.من جانبه، رحب عبد الحكيم إسماعيل امين سر اتحاد المقاولين بغزة وعضو وفد القطاع الخاص، بالتعاون والعمل المشترك مع الإدارة العامة للمعابر والحدود بقيادة نظمي مهنا، والعمل على إزالة كافة العراقيل التي تحول دون تطوير عمل القطاع التجاري والصناعي في غزة.