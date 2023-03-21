الاحتلال يعلن اعتقال ثلاثة مواطنين بزعم إطلاق النار على مستوطنة (كرميه تسور)

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت أمر، بزعم إطلاق النار على مستوطنة (كرميه تسور) في 23 كانون الثاني/يناير الماضي.من جهة أخرى، أصيب مواطن، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي، أثناء مروره قرب المدخل الشرقي من مدينة قلقيلية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المواطن أحمد ناجي أبو عامر في الثلاثينات من عمره من مدينة قلقيلية، حينما كان يستقل دراجته النارية، ما أدى الى وقوعه، واعتقاله على الفور.في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من قرية جلبون شرق جنين، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وأفادت مصادر أمنية، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد سمير أبو الرب (29 عاما)، وذلك أثناء مروره قرب حاجز "بيت إيل" عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وفق كالة الأنباء الفلسطينية (وفا).